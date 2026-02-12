Москвичам посоветовали винить погоду в опозданиях на работу

Утром 12 февраля в Москве вновь начнется снегопад и, по прогнозам синоптиков, продолжится целые сутки. На дорогах ожидаются пробки до семи баллов, и в случае опоздания на работу можно винить во всем погоду, сыронизировали в телеграм-канале официального представителя департамента ЖКХ столицы.

«Если вдруг опоздаете на работу, смело вините погоду. У нее официальное разрешение мешать всем сразу», — говорится в конце сообщения.

Москвичам также посоветовали по возможности пересесть на метро, чтобы доехать вовремя и без лишних нервов. Если все же хочется воспользоваться личным автомобилем, стоит выезжать заранее и быть осторожнее на дороге — не превышать скорость, держать дистанцию.

Пешеходам порекомендовали тоже выходить из дома заблаговременно, не перебегать дорогу на желтый свет, внимательно смотреть по сторонам и под ноги.

По прогнозу «Метеоновостей», в период с 13 по 15 февраля температура воздуха в Москве днем будет выше нуля, возможен мокрый снег с дождем. А с вечера 15 февраля вновь начнет холодать, и стоит ожидать гололедицы на дорогах.