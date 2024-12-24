Мантуров: первый опытный состав для ВСМ поставят в конце 2026 года

Первый опытный состав для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург поставят в конце 2026 года — начале 2027 года. Такие сроки озвучил первый вице-премьер Денис Мантуров, сообщил ТАСС .

«И конструкторское бюро, и сама компания („Синара“ — Прим. ред.) уже продвинулись достаточно далеко. И мы рассчитываем обеспечить и реализовать этот проект своевременно», — уточнил вице-премьер во время открытого диалога в Национальном центре «Россия».

По словам Мантурова, в период с 2028 по 2030 год для высокоскоростной железной дороги Москва — Санкт-Петербург поставят около 30 высокоскоростных составов.

Он также отметил, что проект стоит около 40 миллиардов рублей, но государство окажет ему поддержку в вопросе компенсации и процентов по кредитам, и по НИОКР.

Ранее министр транспорта Роман Старовойт сообщил, что первый высокоскоростной поезд в России назовут «Белый кречет».