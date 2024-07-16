Ставку утильсбора на автомобили могут поднять в России уже в октябре

Ставка утилизационного сбора на легковые автомобили в России может вырасти на на 70-80%. Проект постановления правительства о ее увеличении появился напортале проектов нормативных актов. В случае принятия документ вступит в силу с 1 октября этого года.

Из текста постановления следует, что для ввозимых нелокализованных в России автомобилей с двигателями от одного до двух литров ставка утилизационного сбора может увеличиться с нынешних 300 600 рублей до 556 тысяч рублей.

Для машин с объемом двигателя от двух до трех литров ставка сбора поднимется до 1 563 000 рублей, а с объемом до 3,5 литра достигнет 1 794 600 рублей. Ставка для машин с объемом двигателя от 3,5 литра и более составит 2 284 750 рублей.

Ранее глава управления маркетинга и продаж китайского бренда VGV Максим Железняк заявлял, что повышение утилизационного сбора в очередной раз поднимет цены на автомобили.