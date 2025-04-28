Старовойт заявил, что за пять лет беспилотное движение в России станет привычным

Минтранс: беспилотное движение в России станет привычным через пять лет

Беспилотное движение в России в течение пяти лет станет привычным, такое заявление сделал министр транспорта Роман Старовойт, выступая на марафоне «Знание. Первые», сообщил ТАСС. .

«Я абсолютно убежден — очень быстро пролетит время. Я думаю, что это год-два, до пяти лет, когда такое движение станет для нас обыденным», — отметил министр.

Технологии сегодня достигли невероятного уровня, причем беспилотное движение развивается не только в воздухе, но и на земле.

Он добавил, что правила дорожного движения и законы уже адаптируются для беспилотного транспорта.

С 28 по 30 апреля в Москве, в Музее Победы, проходит масштабный просветительский марафон «Знание. Первые», который охватит все регионы России. Это мероприятие приурочено к празднованию Великой Победы.

Ранее президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Романом Старовойтом. Глава ведомства доложил президенту о реализации основных транспортных проектов и планах Минтранса до 2030 года.