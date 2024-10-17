РЖД пообещали машинистам и их помощникам подъемные 150 тысяч рублей

В условиях дефицита кадров на рынке труда в России ОАО РЖД запустило новую инициативу, направленную на привлечение специалистов. Она предусматривает предоставление единовременной выплаты для новых сотрудников, так называемых «подъемных», сообщил «Интерфакс» .

«При приеме машинистов и помощников машинистов, в том числе ранее работавших в компании, будут выплачиваться подъемные в размере 150 тысяч рублей», — заявили в компании.

С 1 ноября также ожидается повышение заработной платы для машинистов и их помощников. В частности, на 20% увеличат почасовые тарифные ставки для сотрудников дирекции тяги, которая занимается обслуживанием грузовых и пассажирских локомотивов.

А для работников дирекции скоростного сообщения и центральной дирекции моторвагонного подвижного состава, которые обслуживают электро- и дизель-поезда, включая «Сапсаны», «Орланы», «Ласточки» и «Финисты», повышение составит 15%.

Ранее РЖД пообещали запустить поезда из Приморья в Северную Корею и Китай. Пассажирские перевозки по этим направлениями приостанавливали из-за пандемии коронавируса.