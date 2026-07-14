Станцию Петровско-Разумовская на МЦД-3 закроют с 15 июля на ремонт

Станция Петровско-Разумовская третьего Московского центрального диаметра с 15 июля временно перестанет принимать поезда. Ограничения связаны с работами по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали и нового городского вокзала, сообщил в телеграм-канале столичный дептранс.

Поезда продолжат движение по маршруту, однако не будут делать остановку на станции. Пассажирам рекомендовали на период работ использовать альтернативные маршруты через одноименные станции метро и МЦД-1.

Для пересадки с МЦД-3 можно воспользоваться станцией Лихоборы, далее перейти на Московское центральное кольцо и доехать до станции «Окружная», где доступны пересадки на МЦД-1 и Люблинско-Дмитровскую линию метро.

Также пассажиры смогут построить маршрут через Останкино с пересадкой на станцию метро «Бутырская» Люблинско-Дмитровской линии.

В департаменте транспорта рекомендовали заранее планировать поездки с помощью приложений «Метро Москвы» и «Московский транспорт».

Ранее в московском метро из-за ремонта изменили режим работы станции «Парк культуры».