Станцию МЦК «Нижегородская» закрыли после проседания платформы

Входы и пересадки на станцию «Нижегородская» Московского центрального кольца закрыли после проседания платформы. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

Там уточнили, что на движение поездов по МЦК это не повлияло, но пока составы проезжают станцию без остановки.

«Вчера на станции МЦК „Нижегородская“ было зафиксировано проседание части платформы с сохранением габарита пути», — заявили в пресс-службе.

Пассажирам предложили воспользоваться станциями Большой кольцевой и Некрасовской линий метро.

Тех, кому нужно добраться в район станции «Нижегородская», отправили на автобусы е70, м7, т63, 51 и 766, следующие от станции метро «Таганская», е70 и т63 — от станции метро «Рязанский проспект».

Кроме того, рядом с «Некрасовской» дежурят сотрудники ЦОМП, которые помогут пассажирам выбрать оптимальный маршрут.

«В настоящее время разрабатываются восстановительные мероприятия с привлечением структурных подразделений ОАО „РЖД“ — проектных институтов и строительных организаций», — добавили в пресс-службе.

На этой неделе Департамент транспорта Москвы призвал горожан отказаться от использования личного транспорта из-за обильных снегопадов, обрушившихся на столицу. В ведомстве подчеркнули, что на метро, МЦК и Московские центральные диаметры непогода не влияет.