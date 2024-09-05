Стало известно, когда начнут строить ВСМ

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург начнется уже в этом сентябре, рассказал зампред правительства Виталий Савельев в интервью телеканала «Россия 24» . По его словам, на первом этапе специалисты возведут участок от столицы до Твери.

Протяженность участка составит 100 километров.

«У нас там огромная дорожная карта, создан проектный офис. Мы все время работаем. У нас сейчас главная задача — это приступить к строительству. В сентябре, как и обещали, мы это сделаем», — сказал он.

На участке дороги от Москвы до Твери испытают скоростной поезд. Виталий Савельев отметил, что это позволит скорее реализовать проект в целом.

В конце августа на выставке «Станция Манеж. Московский транспорт — 2030» показали макет скоростного поезда «Белый кречет», который будет курсировать между двумя столицами. Поезд сможет разгоняться до 400 километров в час.