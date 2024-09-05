Стало известно, когда начнут строить ВСМ
Вице-премьер Савельев: строительство ВСМ Москва — Петербург начнется в сентябре
Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург начнется уже в этом сентябре, рассказал зампред правительства Виталий Савельев в интервью телеканала «Россия 24». По его словам, на первом этапе специалисты возведут участок от столицы до Твери.
Протяженность участка составит 100 километров.
«У нас там огромная дорожная карта, создан проектный офис. Мы все время работаем. У нас сейчас главная задача — это приступить к строительству. В сентябре, как и обещали, мы это сделаем», — сказал он.
На участке дороги от Москвы до Твери испытают скоростной поезд. Виталий Савельев отметил, что это позволит скорее реализовать проект в целом.
В конце августа на выставке «Станция Манеж. Московский транспорт — 2030» показали макет скоростного поезда «Белый кречет», который будет курсировать между двумя столицами. Поезд сможет разгоняться до 400 километров в час.