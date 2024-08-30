Макет нового поезда «Белый кречет» для новой высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Тверь — Великий Новгород — Санкт-Петербург представили на выставке «Станция Манеж. Московский транспорт — 2030». Его разработала компания «Уральские локомотивы», известная по выпуску скоростных «Ласточек». Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

Новинку осмотрели мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель председателя правительства Виталий Савельев и председатель правления «Российских железных дорог» Олег Белозеров.

По итогам знакомства с новым поездом участники встречи подписали контракт с «Уральскими локомотивами» на поставку 41 состава до 2030 года. Также участниками сделки стали Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и компания-концессионер будущей магистрали «ВСМ Две столицы».

В пресс-службе ГТЛК в комментарии ТАСС заявили, что все новые поезда производитель поставит до 2030 года, а фирма на условиях лизинга передаст составы концессионеру на 20 лет.

Собянин в Telegram-канале уточнил, что всего до конца 2030 года для ВСМ выпустят 43 поезда с учетом ранее заключенного контракта. Он добавил, что максимальная скорость движения «Белого кречета» составит 400 километров в час.

Это означает, что путь между двумя столицами сократится до двух часов 15 минут. Каждый состав рассчитан на 460 пассажиров. Кроме того, в одном из вагонов организуют детскую игровую зону.

Концессионное соглашение, которое дало старт началу строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом, подписали в начале июля. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что новая железнодорожная линия протянется почти на 680 километров.