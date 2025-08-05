Стало известно, когда начнется серийное производство МС-21 и SJ-100

Ростех планирует начать серийное производство самолетов МС-21, SSJ-100 и Ил-114 к 2026 году. Такое заявление сделал генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, сообщило РИА «Новости» .

«Если говорить про МС-21… Надеюсь, что до конца 2026 года мы начнем уже серийно производить наши самолеты… Что касается „суперджета“, „Суперджет“ у нас тоже полностью импортозамещен. Идут сейчас сертификационные полеты. И тоже в 2026 году мы начнем уже серийно производить. Это в том числе и по Ил-114 — то же самое. Такая же ситуация», — сказал Чемезов.

Чемезов также отметил, что предприятия госкорпорации «Ростех» заменили более 70% компонентов самолетов МС-21 на отечественные аналоги.

Мишустин в свою очередь отметил, что корпорация играет ключевую роль в достижении технологического и промышленного суверенитета России, активно участвует в решении национальных задач.

Ранее в госкорпорации «Ростех» сообщили, что SSJ-100 пересек на отечественных двигателях почти всю Россию. Это был первый долгий перелет лайнера с российскими двигателями ПД-8. Самолет преодолел более шести тысяч километров, сделав остановки в Иркутске и Новосибирске. Общая продолжительность полета составила около девяти часов.