SSJ100 пересек на отечественных двигателях почти всю Россию

Полностью импортозамещенный Sukhoi Superjet 100 прибыл из Комсомольска-на-Амуре в Жуковский для подготовки к сертификационным испытаниям. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».

В компании отметили, что это первый длительный перелет лайнера на российских двигателях ПД-8. Самолет преодолел свыше шести тысяч километров с промежуточными посадками в аэропортах Иркутска и Новосибирска.

Общая продолжительность полета составила около девяти часов. Он проходил на высотах до 12 тысяч метров. Superjet стал третьим опытным самолетом, задействованным в программе сертификационных летных испытаний. Его назвали в честь первого главного конструктора SSJ100 Юрия Ивашечкина.

Старт серийного производства запланирован на 2026 год. Первый полет борта состоялся в апреле в Комсомольске-на-Амуре.