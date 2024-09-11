Стала известна стоимость проезда по ВСМ из Москвы до Петербурга

Савельев: проезд по ВСМ Москва — Санкт-Петербург обойдется в 10 тыс. рублей

Билет на поезд, который начнет курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом по высокоскоростной железнодорожной магистрали, будет стоить около 10 тысяч рублей. Об этом ТАСС рассказал вице-премьер России Виталий Савельев.

«Согласно финансовой модели, билет примерно будет стоить в пределах 10 тысяч рублей», — сказал он.

Вице-премьер добавил, что в строительство магистрали вложили «достаточно серьезные» средства. По его словам, общая сумма затрат составила 1,5 триллиона рублей, а вместе с сопутствующими затратами — в 1,755 триллиона рублей.

Ранее Савельев говорил о том, что высокоскоростные железные дороги в будущем могут появиться на Дальнем Востоке, сообщал RT. Подобные проекты нужны России из-за масштабов государства, подчеркивал Савельев.

ВСМ — особая железнодорожная линия, которая позволяет запускать поезда со скоростями от 200 до 400 километров в час.