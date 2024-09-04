«А как без этого, страна огромная». Строительство ВСМ не исключили на Дальнем Востоке

Строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) возможно будут планировать в рамках развития Дальнего Востока. Такое предположение высказал вице-премьер Виталий Савельев на сессии ВЭФ «На Восток! Маршруты нового времени». Его процитировало РИА «Новости» .

Он напомнил о планах по строительству высокоскоростных магистралей в стране.

«Я думаю, придет то время, когда высокоскоростные железные дороги мы будем планировать и в рамках развития Дальнего Востока. А как без этого, у нас страна огромная», — заметил Савельев.

ВСМ — особая двухпутная железнодорожная линия, по которой запускают поезда со скоростями от 200 до 400 километров в час. В России на сегодняшний день таких магистралей нет. Пилотным станет проект такой дороги между Москвой и Санкт-Петербургом. Магистраль планируют запустить в эксплуатацию в 2028 году. По данным РЖД, для строительства ВСМ в России потребуется ежегодно почти 39 тысяч человек.