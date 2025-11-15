Более 20 рейсов задержали на вылет из Пулково

В Пулково сообщили, что аэропорт работает штатно, несмотря на первый снегопад

Аэропорт Пулково успешно справился с первым серьезным снегопадом и продолжает работу в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» в официальном Telegram-канале .

По данным онлайн-табло аэропорта, более 20 рейсов задерживается на вылет из аэропорта Пулково.

В компании сообщили, что на аэродром вывели снегоуборочную технику, а все службы аэропорта перешли на усиленный режим. Несмотря на непогоду, прием и отправка рейсов не прекращались. Самолеты по зимнему регламенту дополнительно обрабатываются противообледенительной жидкостью.

В пресс-службе уточнили, что не все задержки, зафиксированные в расписании, связаны именно с погодой в Петербурге. На график также повлияли ограничения, которые в ночное время вводили некоторые российские аэропорты, а часть зарубежных рейсов сместилась из-за позднего прибытия судов.

В аэропорту подчеркнули, что Пулково функционирует в обычном режиме.

Аэропорты Московского региона также функционируют в обычном режиме, снегопад не повлиял на их работу.