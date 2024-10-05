Стал известен бюджет на строительство трассы М-12 «Восток»

На строительство и реконструкцию трассы М-12 «Восток» из бюджета выделили девять миллиардов рублей. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, документ опубликовали на сайте кабмина.

Дорожники отстроят и восстановят четыре участка автодороги, трассу М-12 «Восток» продлят от Казани до Екатеринбурга. Строители сделают магистраль для обхода Нижнекамска и Набережных Челнов, населенных пунктов Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново. Специалистам также поручат реконструировать еще два участка дороги на территории Татарстана.

Благодаря нововведениям вся трасса М-12 «Восток» станет частью международного транспортного коридора «Россия».

Ранее в Крыму завершили строительство магистрали Симферополь — Евпатория — Мирный. Благодаря новой дороге можно ездить в обход озера Сасык-Сиваш и города Евпатории. Трасса позволяет сократить время в пути между Симферополем и поселком Мирный, также она разгружает улично-дорожную сеть от транзитного транспорта.