Летевший во Владивосток самолет «Аэрофлота» сел в Ухане из-за неисправности

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» по пути из Саньи во Владивосток из-за технической неисправности сел в Ухане, но спустя время вылетел в Приморье. Представитель международного аэропорта Владивосток сообщил об этом РИА «Новости» .

«Рейс был задержан, уже вылетел во Владивосток из Уханя, расчетное время прибытия во Владивосток — 12:10 (05:10 по московскому времени)», — сказал он.

Самолет совершил посадку в Ухане из-за технической неисправности. Представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры сообщил, что пассажиры отправились во Владивосток резервным бортом.

На онлайн-табло аэропорта рейс SU-857 Ухань — Владивосток указан, как задержанный с расчетным временем прибытия в 12:10. Его выполнит Boeing 737-800 авиакомпании «Аэрофлот».

Ранее стало известно о приостановке перевозчиком China Southern прямых ежедневных рейсов Москва — Пекин. Полеты возобновятся в апреле.