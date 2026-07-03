Средняя цена китайских машин в России выросла до четырех миллионов рублей

Китайские автомобили в России за год подорожали на 13,3%, достигнув в июне средней отметки в 4,05 миллиона рублей. Об этом сообщили эксперты «Авто.ру Бизнес» по итогам первого полугодия 2026 года.

Общий рост средней цены новых машин составил 3% с января по июнь. Это связано с изменением структуры предложения: среди китайских брендов сокращается число массовых моделей из-за перехода на локальную сборку. При этом в июне впервые с начала года объем предложения китайских авто вырос на 11% относительно мая.

Российские марки подорожали сильнее — до 2,09 миллиона рублей, что на 32,6% выше прошлогодних значений. Цена Lada за полгода не изменилась и держится на уровне 1,4 миллиона рублей.

Москва стала первым регионом, где средняя стоимость новой машины превысила четыре миллиона рублей. В Петербурге цена достигла 3,37 миллиона. Самая доступная цена — в Башкирии (2,1 миллиона), Саратовской (2,74 миллиона) и Воронежской (2,58 миллиона) областях. Среди моделей, подешевевших за месяц, — Zeekr 9X, SWM G05 Pro, Gelly Atlas, Exeed VX и Omoda C7.

В мае преподаватель Финансового университета при Правительстве России Ярослав Климов поставил под вопрос надежность китайских автомобилей.