Эксперт Финансового университета Климов сообщил, что вопросы к надежности китайских авто остаются

Преподаватель кафедры гуманитарных наук Финансового университета при Правительстве РФ Ярослав Климов поделился с «ФедералПресс» мнением о состоянии авторынка в России.

По словам эксперта, несмотря на популярность китайских автомобилей, говорить об их полной монополии в 2026 году преждевременно. Доля китайских брендов уже снизилась с 52% до 40% из-за роста локализации производства и увеличения утилизационного сбора.

Специалист пояснил, что китайские авто адаптированы к российским условиям, имеют хорошую проходимость и теплые опции. Также важна развитая дилерская сеть и относительно доступное обслуживание. Однако остаются вопросы к долгосрочной надежности, качеству материалов и остаточной стоимости.