Каршеринг заменит личный транспорт? Плюсы и минусы
Автоэксперт Попов: каршеринг далек от безопасности
Тенденция к отказу от личного авто в пользу арендованного действительно существует, но вопросы безопасности требуют дополнительной проработки. Об этом ведущей 360.ru Екатерине Малашенко рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.
Через какое-то время значительная доля пользователей личных авто откажется от них, поскольку многие забывают о понятии «стоимости владения».
«То есть сколько стоит содержание, замена резины, технический осмотр, техобслуживание, замена масла и еще масса факторов. Сейчас мы находимся с вами в очень странной зиме, и одна только незамерзайка сколько съедает денег у автолюбителей. Без сомнения, каршеринг освобождает пользователей от этого всего, потому что не надо думать ни о том, что там с колесами и какое там техническое состояние, и так далее. Но мое отношение к каршерингу как транспортника, как человека, который занимается организацией дорожного движения, оно очень сложное», — рассказал специалист.
По его словам, арендованные авто занимают много места на дороге.
Это значит что мы предоставляем людям право сесть в личный транспорт. Это очень странно, потому что одной рукой государство пихает горожан в автобус, в метро, потому что не справляется с большими потоками, а другой рукой создает субсидии для того, кто выставляет на дороги личные автомобили. Вот это сложная история.
Дмитрий Попов
автоэксперт
Кроме того, каршеринг очень далеко находится от безопасности.
«Почему я говорю, что от безопасности это далеко? Давайте будем сравнивать с аварийностью на личных авто. Водитель обязан перед началом поездки проверить исправность своего транспортного средства и контролировать его в пути. С точки зрения посадки в новую для себя реальность, в новый автомобиль, он в принципе не знает, что там было. То есть человек не в состоянии понять, в каком техническом состоянии то транспортное средство, в котором он едет», — подчеркнул эксперт.
Даже опытным водителям нужно время, чтобы адаптироваться к незнакомой машине, заключил Попов.
Ранее главный аналитик рынка НТИ «Автонет» Денис Пилипишин заявил, что личное авто обойдется россиянам дешевле каршеринга.