Каршеринг заменит личный транспорт? Плюсы и минусы

Тенденция к отказу от личного авто в пользу арендованного действительно существует, но вопросы безопасности требуют дополнительной проработки. Об этом ведущей 360.ru Екатерине Малашенко рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.

Через какое-то время значительная доля пользователей личных авто откажется от них, поскольку многие забывают о понятии «стоимости владения».

«То есть сколько стоит содержание, замена резины, технический осмотр, техобслуживание, замена масла и еще масса факторов. Сейчас мы находимся с вами в очень странной зиме, и одна только незамерзайка сколько съедает денег у автолюбителей. Без сомнения, каршеринг освобождает пользователей от этого всего, потому что не надо думать ни о том, что там с колесами и какое там техническое состояние, и так далее. Но мое отношение к каршерингу как транспортника, как человека, который занимается организацией дорожного движения, оно очень сложное», — рассказал специалист.

По его словам, арендованные авто занимают много места на дороге.