Сразу четыре аэропорта в России приостановили работу

В ночь на 14 марта в аэропортах Калуги, Волгограда, Саратова и Геленджика вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

После полуночи полеты ограничили в международном аэропорту «Грабцево» имени К. Э. Циолковского, но сейчас их уже сняли.

Затем временные ограничения ввели в аэропортах Волгограда и Саратова (Гагарин), а также дополнительные — в аэропорту Геленджика, который принимает регулярные рейсы с 08:30 до 20:00, согласно действующему NOTAM.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — заявил пресс-секретарь агентства Артем Кореняко.

Ранее Росавиация временно ограничила действие сертификата эксплуатанта авиакомпании Azur Air до 8 июня, отреагировав таким образом на допущенные перевозчиком многочисленные нарушения.