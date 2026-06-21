Специалист TopClean Хаширов назвал табачный дым наиболее стойким запахом в автомобиле

Специалист компании TopClean Максим Хаширов поделился с Lenta.ru методами борьбы со сложными запахами в салоне автомобиля.

По словам эксперта, среди наиболее трудноудаляемых запахов — табачный дым, разлитые продукты, технические жидкости и следы пребывания животных. Эти запахи могут глубоко проникнуть в пористые материалы интерьера, такие как текстиль, покрытия полов, поролон и некоторые виды пластика. Хаширов подчеркнул, что для эффективной очистки важно предотвратить проникновение запаха в глубину материала.

Для решения проблемы используется комплексный подход. Сначала проводится механическая и химическая очистка с применением специальных средств. Для текстиля рекомендуются пенообразующие средства, а для кожи — очистители с антибактериальным эффектом, добавил сайт Infox.ru.

Регулярное проветривание автомобиля также играет важную роль в борьбе с неприятными запахами. Открытие окон на несколько минут помогает избавиться от затхлого воздуха. Специальные чехлы на сиденья могут защитить обивку от загрязнений и облегчить уборку.

Абсорбирующие препараты, содержащие активированный уголь, силикагель и ферменты, помогают устранить оставшиеся молекулы запаха. Обработка озоном также эффективна — озонатор нейтрализует запахи на молекулярном уровне и уничтожает микробы.