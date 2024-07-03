Совфед исключил ОСАГО из списка обязательных документов для регистрации авто

Совет Федерации одобрил закон об исключении ОСАГО из числа обязательных документов для постановки транспортного средства на учет. Об этом сообщило РИА «Новости».

Изменения коснутся закона «О государственной регистрации транспортных средств в РФ». Новый порядок будет действовать как при первичной постановке автомобиля на учет, так и при его перерегистрации.

Кроме того, водители теперь смогут снимать машину с учета сразу после продажи, а не через 10 дней после обращения в ГИБДД, как это было ранее. Также по заявлению владельца будут прекращать учет угнанного транспортного средства.

Ранее автоэксперт Петр Шкуматов высказался в поддержку реформы, заявив, что она серьезно упростит жизнь водителям.