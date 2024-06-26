Автоэксперт Шкуматов заявил, что отмена обязательного полиса ОСАГО серьезно упростит регистрацию авто

Отмена обязательного оформления ОСАГО при регистрации автомобиля существенно облегчит жизнь водителям. Об этом «Ридусу» рассказал лидер российского движения автомобилистов «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

По его словам, одним из главных плюсов — не придется переоформлять полис при смене номеров. Пока процедура прохродила иначе. Покупатель сначала должен был оформить ОСАГО на машину в прежними нормерам, а через пять минут — получить новые.

«После чего ехать в офис страховой компании и вносить изменения в полис. И так попадает каждый год миллион человек. Может быть, и больше», — отметил эксперт.

Кроме того, по мнению Шкуматов, наконец-то перестанут обогощаться представители фирм, которые продают полисы ОСАГО прямо у МРЭО по завышенной цене.