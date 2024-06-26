Автоэксперт Шкуматов заявил, что отмена обязательного полиса ОСАГО серьезно упростит регистрацию авто

Отмена обязательного оформления ОСАГО при регистрации автомобиля существенно облегчит жизнь водителям. Об этом «Ридусу» рассказал лидер российского движения автомобилистов «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

По его словам, одним из главных плюсов — не придется переоформлять полис при смене номеров. Пока процедура прохродила иначе. Покупатель сначала должен был оформить ОСАГО на машину в прежними нормерам, а через пять минут — получить новые.

«После чего ехать в офис страховой компании и вносить изменения в полис. И так попадает каждый год миллион человек. Может быть, и больше», — отметил эксперт.

Кроме того, по мнению Шкуматов, наконец-то перестанут обогощаться представители фирм, которые продают полисы ОСАГО прямо у МРЭО по завышенной цене.

Пенсии в России увеличатся. Что конкретно проиндексируют?

Гибкий кандидат в канцлеры с христианским уклоном. Кто такой Фридрих Мерц

Вода, свет и газ. На сколько и когда повысят тарифы за ЖКУ в России

Классный отложенный бонус. Как быть с индексацией пенсий для пожилых россиян

Экологическая выставка о раздельном сборе мусора прошла в Подмосковье

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте