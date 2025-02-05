Сотрудники МЧС России рассказали о помощи автомобилистам на трассах Бурятии

Спасатели помогают водителям на трассах Бурятии, которую уже вторую неделю заваливает снегом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Сотрудники МЧС расчищают занесенные снегом машины, помогают доставать и эвакуировать застрявшие автомобили на автодорогах Р-258 Иркутск — Улан-Удэ и А-340 Улан-Удэ — Кяхта.

Для водителей и пассажиров также развернули пункты обогрева, где люди могут отдохнуть от непростого пути, зарядить мобильные устройства и выпить горячего чая. Мобильные пункты открыли на перевалах Мандрик и Убиенный.

Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупреждал, что мощный снегопад накроет Северо-Западный федеральный округ, а в Поволжье из-за теплой погоды будет гололедица. Синоптик заявил, что жителям Бурятии стоит подготовиться к очень сильным холодам, а в Коми, Ленинградской и Архангельской областях ожидается сильный снег.