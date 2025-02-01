Россиян предупредили об опасных погодных явлениях в шести регионах
Синоптик Вильфанд: в российских регионах ожидается гололедица
В шести регионах России в ближайшее время ожидаются опасные погодные явления. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, сильный снегопад на днях начнется в Северо-Западном федеральном округе, а в Поволжье из-за теплой погоды ожидается гололедица.
«До вторника очень холодная погода в Бурятии, до минус 35-40 градусов температура понижается. В Коми, Ленинградской и Архангельской областях в воскресенье пройдет сильный снег», — сказал Вильфанд.
Синоптик также предупредил о гололедице в Татарстане и Пермском крае. Кроме того, по прогнозам, в этих регионах будут наблюдаться гололедно-изморозевые отложения на проводах и деревьях.
Ранее «желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье. В столице предупреждение будет действовать до 5 февраля.