Россиян предупредили об опасных погодных явлениях в шести регионах

В шести регионах России в ближайшее время ожидаются опасные погодные явления. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, сильный снегопад на днях начнется в Северо-Западном федеральном округе, а в Поволжье из-за теплой погоды ожидается гололедица.

«До вторника очень холодная погода в Бурятии, до минус 35-40 градусов температура понижается. В Коми, Ленинградской и Архангельской областях в воскресенье пройдет сильный снег», — сказал Вильфанд.

Синоптик также предупредил о гололедице в Татарстане и Пермском крае. Кроме того, по прогнозам, в этих регионах будут наблюдаться гололедно-изморозевые отложения на проводах и деревьях.

Ранее «желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье. В столице предупреждение будет действовать до 5 февраля.