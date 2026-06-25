Сотрудник МВД Осипова указала, что на дороге питбайк подчиняется общим правилам

В Госавтоинспекции Нижегородской области рассказали, как предотвратить инциденты с участием несовершеннолетних водителей и какие последствия могут быть для их родителей. Об этом написал сайт pravda-nn.ru .

С началом мотосезона сотрудники Госавтоинспекции активизировали контроль за водителями двухколесного транспорта. За май 2026 года зарегистрировано 23 ДТП с участием подростков, в которых пострадали 27 детей. Трагический случай произошел в начале июня, когда 15-летний подросток, управлявший питбайком, погиб в ДТП в Московском районе Нижнего Новгорода. Еще одно серьезное ДТП случилось на автодороге Москва — Уфа, где автобус сбил 15-летнего мотоциклиста, а его пассажир-ровесник погиб.

Начальник отдела по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области Жанна Осипова пояснила, что на дороге общего пользования питбайк считается механическим транспортным средством и на него распространяются правила дорожного движения и технический регламент. Хотя формально питбайк относится к спортивному инвентарю, на дороге он подчиняется общим правилам.

Часто водители двухколесного транспорта пренебрегают специальной экипировкой, которая может спасти жизнь при падении. По статистике, самые распространенные травмы у мотоциклистов — ушибы, переломы, травмы головного мозга и позвоночника. Заведующий учебно-тренировочным центром «Школа медицины катастроф» Владимир Ревин отметил, что при скорости 40 км/ч вероятны ушибы, а при 80–100 км/ч — повреждения костного аппарата.