Сотни фур застряли на границе России и Казахстана

Почти 300 фур застряли на границе России и Казахстана из-за ремонта трассы

Из-за ремонта автомобильной дороги на казахстанско-российской границе порядка 280 грузовых автомобилей застряли рядом с пунктом пропуска «Курмангазы». Об этом сообщила пресс-служба комитета госдоходов Министерства финансов республики.

«Наблюдается скопление около 280 грузовых автотранспортных средств, следующих в Россию, на пункте пропуска „Курмангазы“ Атырауской области. Завершение ремонтных работ на трассе Атырау — Астрахань стало одной из причины заторов, это привело к существенному увеличению количества транспортных средств», — отметили в комитете.

В ведомстве добавили, что пропускная способность данного пункта — около 200 автомобилей в сутки, тогда как к границе ежедневно прибывают до 250 машин. Для решения проблемы власти привлекли дополнительных сотрудников, чтобы постараться минимизировать задержки транспорта.

Ранее Казахстан выступил против обхода антироссийских санкций на его территории.