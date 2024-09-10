«Соллерс» решил расширить модельный ряд

Автопроизводитель «Соллерс» в ближайшее время включит в модельный ряд гибридные пикапы. Об этом в интервью газете «Ведомости» сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров.

По его словам, компания планирует перенести производство пикапов ST6 с завода во Владивостоке на площадку в Ульяновске, чтобы уже на новом конвейере выпускать ST8.

«Я считаю, что гибриды в России гораздо перспективнее электрокаров, особенно для тех, кто живет за чертой больших городов. Поэтому поддержка спроса на них в какой-то форме в ближайшее время точно появится», — отметил первый вице-премьер.

Также Мантуров добавил, что производство гибридных автомобилей является одним из стратегических приоритетов для развития автомобильной промышленности России.

Ранее АвтоВАЗ сообщил, что возобновил выпуск автомобилей Lada Vesta, оснащенных системой курсовой устойчивости ESC, разработанной российской компанией «Итэлма».