«АвтоВАЗ» возобновил производство Lada Vesta с противозаносной системой ESC

«АвтоВАЗ»: на LADA Vesta нового поколения вернули антипробуксовочную систему

Bulkin Sergey/news.ru
Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

«АвтоВАЗ» возобновил выпуск автомобилей Lada Vesta, оснащенных системой курсовой устойчивости ESC. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Система ESC разработана российской компанией «Итэлма» и включает в себя противозаносную и противобуксовочную системы, помощник для старта на уклоне, антиблокировочную систему тормозов и аварийную сигнализацию при экстренном торможении.

Автопроизводитель вернул боковые подушки безопасности и функцию отключения подушки безопасности переднего пассажира.

Также в новой версии доступны трехступенчатый обогрев передних сидений, электроскладывание зеркал, камера заднего вида с динамическими линиями, датчик дождя и света и задний подлокотник.

Ранее СМИ выяснили, что российские легковые автомобили Lada Granta 2024 года выпуска на рынке в Египте продают по цене ниже, чем в России.

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