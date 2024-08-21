«АвтоВАЗ» возобновил производство Lada Vesta с противозаносной системой ESC

Система ESC разработана российской компанией «Итэлма» и включает в себя противозаносную и противобуксовочную системы, помощник для старта на уклоне, антиблокировочную систему тормозов и аварийную сигнализацию при экстренном торможении.

Автопроизводитель вернул боковые подушки безопасности и функцию отключения подушки безопасности переднего пассажира.

Также в новой версии доступны трехступенчатый обогрев передних сидений, электроскладывание зеркал, камера заднего вида с динамическими линиями, датчик дождя и света и задний подлокотник.

Ранее СМИ выяснили, что российские легковые автомобили Lada Granta 2024 года выпуска на рынке в Египте продают по цене ниже, чем в России.