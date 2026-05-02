Сочи и Нальчик возобновили прямое авиасообщение

Сегодня из аэропорта Сочи вновь открылись рейсы в столицу Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в пресс-службе сочинской воздушной гавани.

«Рейсы будет выполнять авиакомпания „ЮВТ АЭРО“ на самолетах CRJ200 по средам и субботам», — отметили в публикации.

Первым зарегистрировавшимся пассажиром стал Атиг Ш. из Кемерово. Ему вручили подарок.

Теперь жители Нальчика могут напрямую добраться до Черного моря и крупнейшего авиахаба Юга России. А сочинцам стало проще попасть в Нальчик — знаменитый бальнеологический курорт предлагает минеральные воды и живописные горы.

Постепенно восстанавливает полетную программу в Россию авиакомпания Emirates. Сейчас выполняется три ежедневных рейса, а с 12 марта их станет четыре. Компания также начала перевозку транзитных пассажиров через Дубай.