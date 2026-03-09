Авиакомпания Emirates возобновит рейсы в Россию

Авиакомпания Emirates постепенно восстановит полетную программу в Россию. Сейчас выполняются три ежедневных рейса, а с 12 марта добавится четвертый, сообщила пресс-служба российского генконсульства в Дубае.

На данный момент Emirates осуществляет два рейса в Москву (Домодедово) и один в Санкт-Петербург. С 12 марта планируют возобновить еще один рейс Дубай — Москва, после чего авиасообщение будет полностью восстановлено в прежнем объеме.

Авиакомпания также начала перевозку транзитных пассажиров через Дубай. Путешествовать в ОАЭ могут все, кто имеет право на въезд, ограничения для граждан и резидентов отменены. Билеты доступны на сайте перевозчика, в контакт-центре и у турагентов. Пассажиров просят следить за уведомлениями.

Ранее аэропорт Дубая приостановил работу из-за атаки беспилотников. Авиакомпания Emirates подтвердила временное прекращение рейсов в Дубай и из него.