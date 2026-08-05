Собянин рассказал о планах продления МЦД до соседних областей

Столичные власти совместно с правительством России планируют продлить Московские центральные диаметры (МЦД) до Ярославской, Владимирской и Тульской областей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, его процитировал телеканал «Москва 24» .

«Тяжелые и сложные проекты, но я думаю, что они пойдут на пользу как минимум 30 миллионам человек, которые живут в нашем Центральном регионе», — отметил мэр, выступая на XII Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

Продление диаметров позволит жителям близлежащих регионов добираться до столицы с комфортом и по понятному расписанию.

Ранее москвичи выбрали имя для поездов серий ЭП2Д и ЭП2ДМ. Составы, которые курсируют на МЦД и Ярославском направлении, назвали «Королек».