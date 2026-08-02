Москвичи назвали новые поезда на МЦД «Королек»

Новым поездам МЦД дали имя «Королек», итоги голосования провели на платформе «Активный гражданин». Об этом в своем блоге написал мэр столицы Сергея Собянин.

Названия выбирали для поездов серий ЭП2Д и ЭП2ДМ, которые курсируют на МЦД и Ярославском направлении.

«Свое мнение высказали более 136 тысяч москвичей, и большинство из них выбрали имя „Королек“, которое отныне будут носить эти современные и комфортные составы», — написал столичный градоначальник.

Сегодня по маршрутам Центрального транспортного узла курсирует уже более 215 «Корольков», добавил Собянин. Итоги подвели в преддверии Дня железнодорожника.

В середине июля пассажирам МЦД-2 открыли оплату проезда по биометрии. На каждой станции появилось по одному турникету на вход и выход.