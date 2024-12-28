Собянин открыл три станции на Троицкой линии московского метро

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл три новые станции в составе Троицкой линии метрополитена: «Новомосковскую», «Коммунарку» и «Корниловскую». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале .

«Большое событие под конец этого года: открываем полноценное движение по Троицкой линии метро», — отметил он.

Собянин напомнил, что работу линии запустили в два этапа. Четыре станции начали работать еще в сентябре. А сегодня, 28 декабря, мэр города открыл второй участок, включающий станции «Корниловская», «Коммунарка» и «Новомосковская».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что завидует достижениям Москвы, и восхитился городским благоустройством. Он также отметил, что Москва и Белоруссия стремятся увеличить объем товарооборота до семи миллиардов долларов. Российская столица стала одним из ключевых партнеров республики среди субъектов России.