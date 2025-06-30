Собянин и Белозеров запустили новый поезд на Ярославском направлении

Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор РЖД Олег Белозеров дали старт первому составу «Иволга 4.0» на Ярославском направлении МЖД. Они проехали на новом электропоезде от Ростокино до Ярославского вокзала.

«Новые поезда позволят на 20% увеличить количество пассажирских мест. Маршрутная скорость движения вырастет также на 20%», — отметил Собянин.

Сейчас на Ярославском направлении курсируют 92 состава с вагонами, средний возраст которых составляет более 17 лет. По словам мэра Москвы, все устаревшие поезда поменяют на модели «Иволга 4.0» к 2030 году. В этих вагонах шире проходы, дверные проемы и больше дверей, что значительно ускоряет посадку и высадку пассажиров.

Собянин также рассказал о результатах работы по улучшению интенсивности движения на этом направлении. Вместе с РЖД столичные власти построили дополнительные магистральные пути, которые обеспечили сокращение интервала движения поездов на треть.

Ранее Белозеров заявил, что уже этой осенью новые пассажирские вагоны с более длинными полками начнут ездить между Москвой и Петербургом.