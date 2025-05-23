Новые расширенные вагоны будут курсировать между Москвой и Петербургом уже осенью

Новые пассажирские вагоны с более длинными полками начнут ездить между Москвой и Петербургом уже этой осенью. Об этом заявил генеральный директор РЖД Олег Белозеров на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

«Наши партнеры — машиностроители железнодорожные — получили сертификат соответствия на вагон габарита Т. Он шире на 28 сантиметров и длиннее на 73 сантиметра. Это означает, что полки будут удобнее», — процитировало его РИА «Новости».

По словам Белозерова, в таком вагоне пассажиры смогут удобнее расположиться. Поезда начнут курсировать осенью на маршруте Москве — Санкт-Петербург.

В прошлом году на встрече с российским лидером Владимиром Путиным Белозеров заявил о подготовке нового пассажирского вагона с расширенными габаритами, где полки сделали двухметровыми вместо стандартных в 1,83 метра, а также расширили проходы.

Ранее лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов предложил частично зафиксировать цены на билеты на поезда. По его словам, поездки в праздничные дни часто становятся не по карману студентам, пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям.