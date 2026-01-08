Собянин анонсировал запуск второго трамвайного диаметра

В Москве в 2026 планируется запустить второй трамвайный диаметр, протяженность которого составит 33 километра. Об этом в своем блоге рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, на маршрутах Краснопресненской сети начнут курсировать 15 беспилотных трамваев. На сегодняшний день беспилотный транспорт перевез уже более 55 тысяч пассажиров и проехал свыше 23 тысяч километров без единого нарушения ПДД.

Также в городе собираются запустить второй диаметр Т2 — от МЦД Новогиреево до метро «Чертановская».

«Это будет новый самый длинный городской трамвайный диаметр в мире — 33 километра», — подчеркнул Собянин.

Мэр добавил, что до 2027 в мегаполисе дополнительно откроют две трамвайные линии на северо-востоке и востоке города.

Ранее о возможном запуске полностью беспилотных трамваев в Петербурге заявил генеральный директор «ПК Транспортные системы» Андрей Юхненко. Он уточнил, что новый транспорт может появиться в 2030 году.