Собянин анонсировал запуск второго трамвайного диаметра
В Москве в 2026 планируется запустить второй трамвайный диаметр, протяженность которого составит 33 километра. Об этом в своем блоге рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, на маршрутах Краснопресненской сети начнут курсировать 15 беспилотных трамваев. На сегодняшний день беспилотный транспорт перевез уже более 55 тысяч пассажиров и проехал свыше 23 тысяч километров без единого нарушения ПДД.
Также в городе собираются запустить второй диаметр Т2 — от МЦД Новогиреево до метро «Чертановская».
«Это будет новый самый длинный городской трамвайный диаметр в мире — 33 километра», — подчеркнул Собянин.
Мэр добавил, что до 2027 в мегаполисе дополнительно откроют две трамвайные линии на северо-востоке и востоке города.
Ранее о возможном запуске полностью беспилотных трамваев в Петербурге заявил генеральный директор «ПК Транспортные системы» Андрей Юхненко. Он уточнил, что новый транспорт может появиться в 2030 году.