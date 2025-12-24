Жителям Петербурга рассказали о возможном запуске беспилотных трамваев к 2030 году

К 2030 году в Санкт-Петербурге возможно появление полностью беспилотных трамваев. Необходимые технологии уже разработаны, однако их массовое внедрение сдерживается законодательными и инфраструктурными ограничениями. Об этом написали «Известия» .

Как сообщил генеральный директор «ПК Транспортные системы» Андрей Юхненко изданию «Деловой Петербург», трамваи с элементами автопилота уже эксплуатируются в городе. С 2022 года все новые вагоны оснащаются системой активной безопасности и помощи водителю. Она способна самостоятельно выбирать скорость, анализировать дорожную обстановку и предотвращать аварийные ситуации.

Глава компании подчеркнул, что для полноценного беспилотного движения необходимы не только датчики и программное обеспечение, но и выделенные пути, развитая внешняя инфраструктура, защищенные каналы связи и отработанные сценарии взаимодействия с городской средой. Действующее федеральное законодательство пока не допускает эксплуатацию общественного транспорта без водителя.

Юхненко считает, что даже при запуске полностью беспилотных трамваев в кабине должен оставаться человек. По его мнению, для пассажиров важно психологическое ощущение контроля и безопасности.