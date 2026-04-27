Снегопад может повлиять на расписание полетов в Москве
В Москве и области в ближайшие дни ожидается ухудшение метеоусловий. Это может повлиять на работу авиасообщения, предупредили в пресс-службе Минтранса России. Возможны изменения в расписании рейсов, включая отмены.
«Это связано с необходимостью чисток спецтехникой взлетно-посадочных полос, перронов, рулежных дорожек, обработкой воздушных судов противообледенительными жидкостями. В приоритете — безопасность», — подчеркнули в министерстве.
При задержке рейса авиакомпании обязаны предоставлять пассажирам услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами: обеспечение напитками и питанием, а также организацию проживания в гостинице.
Ранее авиакомпания «Победа» изменила расписание самолетов из-за плохой погоды. Некоторые вылеты задержали. Пассажиров призвали проверять статус рейсов перед выездом в аэропорт.