Снегопад может повлиять на расписание полетов в Москве

Фото: Самолет в небе над Ленинским округом/Медиасток.рф

В Москве и области в ближайшие дни ожидается ухудшение метеоусловий. Это может повлиять на работу авиасообщения, предупредили в пресс-службе Минтранса России. Возможны изменения в расписании рейсов, включая отмены.

«Это связано с необходимостью чисток спецтехникой взлетно-посадочных полос, перронов, рулежных дорожек, обработкой воздушных судов противообледенительными жидкостями. В приоритете — безопасность», — подчеркнули в министерстве.

При задержке рейса авиакомпании обязаны предоставлять пассажирам услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами: обеспечение напитками и питанием, а также организацию проживания в гостинице.

Ранее авиакомпания «Победа» изменила расписание самолетов из-за плохой погоды. Некоторые вылеты задержали. Пассажиров призвали проверять статус рейсов перед выездом в аэропорт.

