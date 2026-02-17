Сложная ледовая обстановка в Финском заливе парализовала экспорт через Балтику

Сложная ледовая обстановка в Финском заливе и необходимость водолазного осмотра судов остановили экспорт через Балтику. Как сообщил «Коммерсант» , капитаны портов ограничили ледовое плавание из-за нехватки ледоколов.

По распоряжению капитана Большого порта Санкт-Петербурга с 16 февраля, когда толщина льда достигнет 15–30 сантиметров, суда без ледового усиления смогут двигаться только под индивидуальной ледовой проводкой. Для судов класса Ice1 она станет обязательной.

С 19 февраля при толщине льда 30–50 сантиметров суда без ледового усиления вообще не будут допускать к плаванию. Суда классов Ice1 и Ice2 смогут заходить в порт только с проводкой. Аналогичные ограничения введены в порту Усть-Луга.

«Русская сталь» указала на ограничения, которые фактически блокируют экспорт металлопродукции через морские порты Северо-Западного региона.

«Несмотря на наличие ледового класса у флота, привлекаемого покупателями для перевозки металлургических грузов, дефицит ледоколов в Балтийском бассейне накладывается на необходимость индивидуальных ледовых проводок для флота без ледового класса с продолжительностью проводки от 16 до 24 часов», — указано в письме ассоциации.

При этом водолазный осмотр подводной части всех судов, прибывающих в порты Финского залива из-за границы, должен проводиться в полном объеме.

Ограничения на ледокольное плавание влияют на всех участников перевозок в портах Балтики, отметил источник «Коммерсанта» среди экспортеров.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что Финский залив может полностью замерзнуть впервые за последние несколько лет. Причина образования стойкого ледового покрытия — морозная погода последних полутора месяцев, которая помогла льду продвинуться далеко на запад.