Финскому заливу спрогнозировали первое за много лет обледенение

Колесов: Финский залив покрылся льдом на 80% и может замерзнуть полностью

Финский залив может полностью замерзнуть впервые за последние несколько лет. Об этом рассказал главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в своем телеграм-канале .

Причиной образования стойкого ледового покрытия назвали морозную погоду последних полутора месяцев, которая помогла льду продвинуться далеко на запад. При этом северо-восточный ветер, усилившийся из-за циклона, который прошел южнее региона, начал разрывать и растягивать ледовое поле.

«Покрытость залива льдом можно оценить в 80%», — написал Колесов. При этом продолжительные морозы могут привести к полному покрытию акватории льдом.

По словам главного синоптика Петербурга, в прошлые годы восточная часть Финского залива обычно замерзала, но лед редко уходил далеко на запад, потому что там температура оказывалась заметно выше, чем в черте города.



«В последние относительно теплые зимы столько льда на акватории залива не наблюдалось», — отметил он.

Ранее метеорологи заявили, что период экстремальных морозов в Москве и Петербурге миновал. В частности, в городе на Неве до конца второй декады февраля не ожидают аномальных минусовых температур.