Следующие в Нижнекамск самолеты перенаправили

Следующие в Нижнекамск самолеты перенаправили в аэропорты Ижевска, Уфы и Самары

Фото: РИА «Новости»

В связи с временными ограничениями следующие в Нижнекамск самолеты перенаправили в аэропорты Самары, Уфы, Ижевска. Об этом ТАСС сообщили в нижнекамской воздушной гавани.

«Рейсы отправили в ближайшие аэропорты Самары, Уфы и Ижевска», — заявили в аэропорту Нижнекамска.

Росавиация ранее в среду сообщила, что в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения наложили на работу аэропорта Нижнекамска. С 09:00 по московскому времени аэропорт временно не оправляет и не принимает авиарейсы.

Также с 07:00 ограничения на работу ввели в аэропорте Казани. Летевшие в столицу Татарстана самолеты перенаправили в Самару.

Ранее тревогу из-за аварии на взлетно-посадочной полосе объявили в аэропорту Астаны. Летевший из Токио в Цюрих самолет из-за больного пассажира экстренно приземлился в столице Казахстана, но при посадке борт выкатился за пределы ВВП.

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