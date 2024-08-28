Следующие в Нижнекамск самолеты перенаправили в аэропорты Ижевска, Уфы и Самары

В связи с временными ограничениями следующие в Нижнекамск самолеты перенаправили в аэропорты Самары, Уфы, Ижевска. Об этом ТАСС сообщили в нижнекамской воздушной гавани.

«Рейсы отправили в ближайшие аэропорты Самары, Уфы и Ижевска», — заявили в аэропорту Нижнекамска.

Росавиация ранее в среду сообщила, что в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения наложили на работу аэропорта Нижнекамска. С 09:00 по московскому времени аэропорт временно не оправляет и не принимает авиарейсы.

Также с 07:00 ограничения на работу ввели в аэропорте Казани. Летевшие в столицу Татарстана самолеты перенаправили в Самару.

Ранее тревогу из-за аварии на взлетно-посадочной полосе объявили в аэропорту Астаны. Летевший из Токио в Цюрих самолет из-за больного пассажира экстренно приземлился в столице Казахстана, но при посадке борт выкатился за пределы ВВП.