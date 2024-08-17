Аэропорт Астаны закрывали на два часа из-за экстренно севшего самолета

Самолет маршрута Токио — Цюрих экстренно приземлился в Астане и съехал на грунт

В аэропорту Астаны объявили тревогу из-за аварии на взлетно-посадочной полосе. Экстренно севший из-за больного пассажира самолет выехал за пределы ВПП, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Boeing 777-300ER авиакомпании Swissair летел из Токио в Цюрих. Один из пассажиров почувствовал себя плохо, у него появились признаки инсульта. Экипаж решил совершить экстренную посадку в Астане. В 16:00 (14:00 по московскому времени) лайнер приземлился.

Однако на этом злоключения борта не закончились. Во время разворота на рулежной дорожке из-за ошибки экипажа самолет съехал на грунт. В воздушной гавани объявили тревогу.

«Аэропорт Астаны временно закрылся для всех рейсов на два часа. В результате этого ожидаются задержки регулярных рейсов», — сообщила пресс-служба хаба.

В США произошло ЧП с самолетом Boeing 737-800, на котором летел сенатор Джей Ди Вэнс. Экипаж развернул лайнер из-за неисправного уплотнителя двери.