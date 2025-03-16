Следком предложил обязать пользователей электросамокатов получать права

Следственный комитет предложил отнести электросамокаты к категории механических транспортных средств, а их пользователей - получать права в обязательном порядке. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Вопрос о безопасности вождения электросамокатов уже давно стал больным и требующим серьезных решений. В 2024 году при ДТП со средствами индивидуальной мобильности погибли 44 человека, в том числе шесть детей. Треть происшествий случились на тротуарах и в пешеходных зонах.

«Важно найти оптимальное решение, которое обезопасит людей», — подчеркнул Володин.

Он добавил, что в Госдуму поступили предложения Следственного комитета России по этому поводу, в числе которых — предоставление права на управление транспортными средствами подкатегории «М1» (с электродвигателем мощностью до 0,25 кВт — прим.ред.) лицам, достигшим 16-летнего возраста.

Также правоохранители выступили с инициативой распространить понятие «водитель» на лицо, использующее электросамокаты и иные СИМ, и отнести их к механическим транспортным средствам.

Председатель Госдумы отметил, что этим меры обяжут пользователей средство индивидуальной мобильности к полному соблюдению правил дорожного движения.

Ранее Минтранс предложил установить спецзнаки для парковки электросамокатов, а также ограничить их скорость 10 километрами в час при обгоне пешеходов или езде навстречу.