Минтранс предложил установить спецзнаки для парковки электросамокатов

Российское Министерство транспорта подготовило проект изменений в правила дорожного движения для электросамокатов. Ведомство предложило запретить им ездить по тротуарам, сообщил РБК со ссылкой на рабочую версию документа.

Если изменения будут приняты, водителям электросамокатов запретят проезд по тротуарам. Исключения составят только случаи, когда вес самоката составляет меньше 35 килограммов и рядом нет велодорожек. В жилой зоне приоритет будет у пешеходов.

Под запрет попадет передвижение более одного человека на электросамокате, а максимальную скорость этого транспортного средства ограничат 25 километрами в час. При этом при обгоне пешеходов или езде навстречу водители самокатов будут обязаны ехать не быстрее 10 километров в час.

Также в министерстве предложили ввести требования к местам парковки электросамокатов. Их можно будет оставлять только под специальными дорожными знаками, которые установит ГАИ. При отсутствии знаков стоянка допускается только в тех местах, где самокаты не станут помехой пешеходам.

Ранее стало известно, что депутаты Московской городской думы в конце марта на круглом столе обсудят возможность снижения скорости электросамокатов до 10 километров в час. Инициатива также затронет моноколеса и велосипедный транспорт с электроприводом.