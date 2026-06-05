Скидки на подержанные авто у дилеров выросли до 4,5% с начала 2026 года

На рынке автомобилей с пробегом выросла доля дилерских предложений со скидками на фоне сокращения доли частных продавцов. Об этом говорится в сообщении «Авто.ру Бизнес».

По оценке компании, с января по май доля дилерских объявлений на рынке подержанных автомобилей выросла с 13% до 16%. Одновременно увеличилось число предложений со скидками — на 5 процентных пунктов — до 35%. Медианный размер скидки у дилеров достиг 4,5%.

В компании отмечают, что вслед за оживлением рынка новых автомобилей дилеры наращивают предложение машин с пробегом, которые в среднем моложе предложений у частных продавцов. Так, у последних более половины объявлений приходится на автомобили старше 10 лет, тогда как у первых около 70% предложений — автомобили моложе 10 лет при средней стоимости 2,27 миллиона рублей.

При этом крупные игроки рынка примерно в трети объявлений предлагают скидки при оформлении трейд-ина, страховки или кредита. В большинстве случаев они составляют 2–5%, однако в отдельных случаях достигают 6–10%.

«Хотя пик рынка покупателя остался позади, дилеры снова активно работают на вторичном рынке. Этому способствуют снижение ключевой ставки, динамика валютных курсов и общее оживление спроса», — отметил руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами «Авто.ру» Сергей Игнатов.

В 2025 году в России продали более шести миллионов машин с пробегом. Чаще всего сделки проходили между частниками.