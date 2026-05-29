Сегодня 19:09 Более 6 млн авто с пробегом продали в России за год 0 0 0 Общество

Кредиты

Машины

Покупки

Рынок автомобилей с пробегом продолжает расти. Только за прошлый год в России продали больше шести миллионов машин с пробегом. Все чаще сделки проходят между частными продавцами и покупателями, но удобного кредитного механизма в этом сегменте до сих пор практически не было. Теперь можно оформить целевой кредит с предложениями от разных банков под конкретную машину, и сделать это онлайн.

По словам старшего управляющего директора «Авито Авто» Кирилла Вотякова, около 65% от всего рынка автомобилей, включая и новые, и с пробегом, покупаются частными лицами и у частных лиц. «За прошлый год это было 4,6 миллиона автомобилей. Для нас это направление является основным и стратегическим, потому что здесь основной запрос у пользователей», — сказал старший управляющий директор Авито Авто Кирилл Вотяков.

Фото: пресс-служба Авито Авто

Работает все просто: покупатель выбирает автомобиль из объявления собственника, проходит идентификацию через банковский ID и отправляет заявку. Уже через несколько минут банки-партнеры присылают предложения по кредиту. После этого стороны встречаются лично. Автомобиль и документы проверяет выездной специалист, он же помогает оформить договор купли-продажи. Затем участники подтверждают сделку в приложении — в один клик. Деньги поступают продавцу на банковскую карту. Весь процесс занимает от трех дней. Важный аспект в принятии решений по сделке — безопасность.

Фото: пресс-служба Авито Авто

«Вы понимаете, что там реальный продавец. Вы понимаете, куда уйдут ваши деньги. И проверка непосредственно самого объекта, который вы покупаете. В нашем случае автомобиль, в случае ипотеки это квартира. Это, ну и, естественно, сопровождение, потому что, понятно, бывают какие-то вопросы, которые не всегда возможно решить онлайн, поэтому есть менеджер, который сопровождает. Поэтому ключевое, это, конечно, безопасность», — сказала директор по финансовым сервисам Авито Татьяна Жаркова. Главное отличие от обычного потребительского кредита — более выгодные условия. Средняя ставка по целевому автокредиту ниже, а сумма, наоборот, выше. Оформить все можно прямо на платформе «Авито», без перехода в сторонние приложения или отделения банка. При этом комиссия за оформление сделки отсутствует и для покупателя, и для продавца.

Фото: пресс-служба Авито Авто

«Я хотел бы отметить, что это абсолютно новый продукт, банковский в первую очередь продукт, который был недоступен до нынешнего момента в целом на рынке. Почему? Потому что автокредиты можно в текущий момент взять только при покупке у дилера. А если вы покупаете автомобиль у другого частного лица, то там другие типы кредитования, которые менее выгодны и менее удобны», — добавил Кирилл Вотяков. Сейчас к сервису присоединены два банка-партнера. До конца 2026 года платформа планирует подключить еще четыре. Оформить целевой кредит уже могут жители восьми городов нашей страны, их список будет расти.