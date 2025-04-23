Полностью российский SJ-100 совершил первый полет

Полностью импортозамещенный SJ-100 совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре. Об этом рассказали в Telegram-канале госкорпорации «Ростех».

«Третий опытный „Суперджет“ с заводским номером 97003, созданный нашей ОАК, присоединился к программе летных испытаний, совершив первый полет в Комсомольске-на-Амуре», — сообщили представители организации.

Тестовый полет продлился около 40 минут и проходил на высотах до 3000 метров и скоростях до 500 километров в час. Борт в честь наступающего праздника украсили логотипом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В Ростехе добавили, что импортозамещенную версию SJ-100 разрабатывают в очень сжатые сроки. Работа над ней выходит на финишную прямую. Специалисты планируют завершить сертификационные испытания к концу текущего года, а уже в следующем начать поставки.

Несколько дней назад появилась информация о том, что первый полет российского пассажирского самолета SJ-100 в полностью импортозамещенной версии состоится в период с 23 по 25 апреля. Точной даты в Ростехе тогда не назвали, уточнив, что она будет зависеть от погодных и технических условий.