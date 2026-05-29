Систематически перерабатывающих водителей предложили отключать в агрегаторах

Правительство планирует разработать механизм ограничений для водителей, которые систематически перерабатывают и берут новые заказы через мобильное приложение. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В правительственном плане отметили, что идет проработка возможности отключения водителей от электронного сервиса заказа такси, если нарушается режим труда и отдыха.

Минтранс, исполнительные органы субъектов Российской Федерации, МВД и службы заказа легкового такси доложат правительству о результатах работы по этому направлению до 2029 года.

Сейчас норма рабочего времени для водителя составляет не более 40 часов в неделю. По правилам, продолжительность ежедневной работы при пятидневной рабочей неделе не должна превышать восемь часов.

Ранее основатель таксопарка Станислав Еговцев рассказал, что в 2026 году такси стало выгоднее собственной машины. Разница может составлять до 20 тысяч рублей в месяц, уточнил он.