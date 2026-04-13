Бизнесмен Еговцев заявил, что в 2026 году такси выгоднее личного автомобиля

Основатель таксопарка Станислав Еговцев в интервью радиостанции Sputnik рассказал, что в 2026 году такси стало более выгодным вариантом, чем личный автомобиль.

По словам бизнесмена, базовая стоимость автомобиля — около двух миллионов рублей. Даже если машина уже куплена и не взята в кредит, необходимо учитывать амортизацию — потеря стоимости в среднем 10–15% в год. Это около 200–300 тысяч рублей ежегодно, или 15–25 тысяч рублей в месяц.

Далее идут регулярные расходы: бензин, страховки, обслуживание. Топливо может стоить примерно 15 тысяч рублей в месяц при обычной городской езде. Подводя итог, Еговцев рассказал, что разница может составлять до 20 тысяч рублей в месяц.